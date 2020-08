O novo single de Cardi B com Megan Thee Stallion, "WAP", é o mais recente fenómeno no Tik Tok. Na rede social, os utilizadores têm criado várias danças para a canção, mas nem sempre tudo corre bem - de acordo com o New York Post, alguns fãs da artista já sofreram acidentes e tiveram de ser hospitalizados.

Uma das coreografias que se tornou viral foi a inventada pelo dançarino Brian Esperon e envolve a execução de vários movimentos em sequência. Nas redes sociais, vários 'tiktokers' revelaram que se magoaram ao tentar imitar a dança.

"Magoei-me nas costas ao fazer isto”, escreveu a utilizadora emily.chavezz.

Segundo o New York Post, uma seguidora de Cardi B foi hospitalizada depois de se magoar no joelho enquanto tentava recriar a coreografia inventada por Brian Esperon.