O ditado já diz que "não há duas sem três" e Mariah Carey provou-o esta semana. Em 2020, a artista vai entrar para o Livro dos Recordes do Guinness graças a "All I Want For Christmas Is You", o seu maior sucesso.

25 anos depois do seu lançamento, o tema de Natal bateu três novos recordes mundiais: "All I Want For Christmas Is You" tornou-se na canção de Natal mais bem sucedida no top 100 da Billboard; foi o single que mais semanas ficou no top 10 do Reino Unido; e tornou-se na canção mais ouvida no Spotify em 24 de um artista feminina.

Nas redes sociais, os responsáveis pelo Livro dos Recordes do Guinness celebraram a conquista da artista. "Estamos entusiasmados por poder homenageá-la com estes títulos", frisaram.