"Não se ama alguém que não ouve a mesma canção", canta Rui Veloso no tema "A Paixão" (Carlos Tê). O verso da popular canção divide opiniões, mas agora é simples descobrir se os seus gostos musicais estão em sintonia com as canções que a sua cara metade (ou amigo/a) ouve.

O site Music Taste (ver aqui o site) faz "match" entre gostos musicais e só tem de usar Spotify. Para descobrir, só tem de entrar na plataforma com o registo da sua conta no serviço de streaming de música e copiar o link automaticamente gerado.

Depois, quando acederam ao link, os gostos musicais da sua cara metade, do/da 'crush' ou dos seus amigos serão comparados com os seus. No final, o site Music Taste apresenta uma percentagem de acordo com as semelhanças e uma lista de artistas.

O projeto foi criado por Kalana Vithana, de Melbourne, que nas redes sociais revelou que, até maio de 2020, mais de 600 mil pessoas fizeram 'match' através do site.

O site também permite criar diversas estatísticas sobre os seus hábitos musicais, inclusivamente relacionados com o período de isolamento social. O Music Taste também permite criar playlists personalizadas automaticamente.