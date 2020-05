Durante a quarentena, Neil Young tem partilhado com os fãs alguns vídeos de atuações em casa. No vídeo partilhado esta semana, o músico canadiano deu um pequeno concerto no seu quintal... para as suas galinhas.

Com um ukulele, Neil Young tocou temas como 'Tumbleweed', "Harvest" ou "War of Man".

Os vídeos das atuações caseiras têm sido partilhados no site oficial do artista.

Veja aqui o vídeo.