A mostra insere-se “no âmbito das comemorações do centenário do mais antigo projeto de comunicação do Santuário de Fátima”, de acordo com comunicado do NewsMuseum sobre o acontecimento.

“Desde a primeira publicação, a 13 de outubro de 1922, o jornal Voz da Fátima destinou-se a divulgar os fenómenos e acontecimentos de Fátima. Tornou-se um meio de comunicação fundamental não só para comunicar com os fiéis, mas também para difundir Fátima como o Altar do Mundo”, acrescenta o comunicado.