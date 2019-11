Este primeiro, de dois espectáculos da digressão "Bloco na Rua", em Lisboa, trouxe-nos Ney no auge da sua resplandecência. O poder vocal do cantor perfez a atmosfera do Coliseu e sua excelente acústica de maneira sublime.

Com movimentos totalmente sensuais e uma vestimenta primorosa, o artista se reafirmou atemporal em sua classe e demonstrou que estar perto de completar 80 anos é apenas um detalhe da sua longa e formidável carreira musical.

O seu olhar provocativo e a sua subtileza pareciam hipnotizar o público presente. Temas como "Bloco na Rua”, “Jardins da Babilónia”, “Já sei”, “Tua Cantiga”, “Iolanda”, “O Beco” e "Último dia" fizeram com que o músico fosse ovacionado no recinto centenário da capital lisboeta.

Há algo na voz de Ney Matogrosso que nos toca aos ouvidos de um jeito absolutamente memorável e excepcional. Que ele possa abrilhantar os requintados palcos do mundo por muitos e muitos mais anos.

Nesta performance em específico ficou como maior destaque a presença de palco totalmente elegante e magnificente de um dos maiores talentos performáticos que o Brasil já teve.