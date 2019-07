Na compra do bilhete, as pessoas recebem a pulseira com que são identificadas no acesso aos concertos dos dias 23 e 24, com Nicky Romero e Salvatore Ganacci, respetivamente, e uma saqueta com sementes de pinheiro para que, durante os seus passeios pelo concelho, as possam disseminar nas áreas devastadas pelo fogo.

“O Seaside Sunset é um festival de música diferenciador. Todos podem ajudar a Pampilhosa da Serra e o interior a renascer”, acrescentou.

Os bilhetes, que podem ser adquiridos online no portal do festival, custam 20 euros (dois dias) e 15 euros (um dia).

Nas proximidades, existe um espaço de campismo com capacidade para mil pessoas, sendo exigida inscrição antecipada.

Na edição de 2018, o festival da Pampilhosa da Serra reuniu mais de oito mil pessoas nas duas noites de concertos, segundo a autarquia presidida por José Brito.

Ao longo de nove dias, a par da música, o programa deste ano volta a incluir outras atividades de participação livre, como 'fitness on water', 'aqua jump', aulas de 'afro house', 'zumba fitness' e jogos no rio, entre outras.

“O Seaside Sunset Sessions é muito mais do que um festival de música. Mistura os amigos com a família, o campismo com as atividades, a música com a natureza”, realça a organização.

Patrocinado pelo empresário Acácio Teixeira, oriundo da Pampilhosa da Serra e dono da firma Seaside, o festival tira partido de um palco montado sobre as águas do Unhais.

O serviço de campismo é gratuito, na modalidade de 'camping', havendo outras opções disponíveis a preços reduzidos, como 'glamping', aluguer de tendas e 'tipis'.