Nininho Vaz Maia foi desafiado pela RFM para participar em "Sem Palheta". Na rubrica, o músico fez uma versão de "Estou Além", um dos temas mais populares de António Variações.

"Obrigado RFM! E obrigado a todos vocês pela forma que recebem a minha música a nossa música", agradeceu o artista na sua página no Facebook.

Nas redes sociais, os elogios à atuação multiplicam-se. No Facebook, o vídeo soma mais de oito mil partilhas.

Veja o vídeo:

"Nininho Vaz Maia revelou o seu álbum de estreia, "Raízes", no final de junho.

"Nininho Vaz Maia tem como objetivo elevar a cultura cigana e representá-la com orgulho. O flamenco, um estilo musical durante séculos perseguido pelos conflitos de vários povos, é hoje um género respeitado graças a nomes como Paco de Lucia, Camarón de La Isla, Niña Pastori e até jovens artistas como Rosalía, que têm vindo a combater o preconceito e a mostrar o verdadeiro valor do flamenco. Em 'Soy Gitano', uma das canções apresentadas ao público ainda na primeira fase da sua carreira, o artista deixa bem claro na letra o forte orgulho pelas suas origens", resume a agência do músico.