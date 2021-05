Nininho Vaz Maia, o artista português de etnia cigana que conquistou fãs com o lançamento de canções de originais através do seu canal no YouTube em 2019, revelou um novo single, gravado com o seu filho.

O músico partilhou o tema "Gosto de Ti" na passada sexta-feira, dia 14 de maio, e rapidamente conquistou as redes sociais. Nos últimos dias, o videoclip da canção tem liderado o ranking das Tendências de Música do Youtube em Portugal.

"De todas as musicas que farei com grandes artistas tu serás sempre o mais importante... Amo-te Cristiano", escreveu Nininho Vaz Maia na sua conta no Instagram.

Nas redes sociais, Carolina Deslandes celebrou a conquista do colega. "Isto não é só lindo como é um passo tão importante. Ter uma canção que é espelho de uma cultura em primeiro lugar das tendências e com este nível de sucesso em Portugal é um marco histórico. Parabéns, Nininho Vaz Maia. Sempre que o teu filho canta fico com lágrimas nos olhos", escreveu a artista na sua conta no Instagram.

LETRA:

Logo pela manhã

Logo pelo acordar

Saudades do meu Tano

Saudades me vai matar

Logo pela manhã

Logo pelo acordar

Saudades da minha Ionara

Volto-me doido a chorar

E vem a noite espero pelo vosso olhar, sinto a vossa presença me fazem acreditar

Hai eu gosto de ti, e eu gosto de ti

Deus sabe que é verdade e eu gosto de ti hai eu gosto de ti Deus sabe que é verdade e eu gosto de ti hai gosto de ti Deus que é verdade

Na ni nai na ni nai ni na ni na ni nai

Ni na ni na ni nai na nai na ni nai ni na ni na ni naina e hai e hai e hai

Logo pela manhã

Logo pelo acordar

Saudades do meu pai saudades me vai matar

Logo pela manhã

Logo pelo acordar saudades da minha Ionara volto-me doido a chorar

E vem a noite espero pelo teu olhar sinto a tua presença fazes-me acreditar

Hai eu gosto de ti

Hai eu gosto de ti

Deus sabe que é verdade e eu gosto de ti hai eu gosto de ti Deus sabe que é verdade e eu gosto de ti hai eu gosto de ti Deus sabe que é verdade

Hai eu gosto de ti

Hai eu gosto de ti

Deus sabe que é verdade e eu gosto de ti hai gosto de ti Deus sabe que é verdade e eu gosto de ti hai eu gosto de ti Deus sabe que é verdade

Haiiiii ha ha ha ha hei hei heee

Ha ha ha ha

Hai hai hai

Está canção que eu fiz estava a improvisar, não é para toda a gente mas agradeço a quem vai gostar