Nininho Vaz Maia editou esta quinta-feira, dia 15 de maio, um novo single. O tema "Verdade" já se encontra disponível em todos os serviços de streaming de música.

"Depois do que eu lutei pela história que criámos/ Por isso eu sei que não devia estar aqui quando voltares/ Que não devia abrir a porta que fechaste/ Mas entre nós não há regras, só verdade", canta o artista no seu novo single.

Com letra de Nininho, Triana Marin, Sara Megre e Brisa, e composição assinada pelo cantor, Francisco Nilo e Diogo Pinto, “Verdade” é apresentado como "um tema emocionalmente carregado que revela a autenticidade e profundidade que têm marcado o percurso do artista". A produção ficou a cargo de Stego, Francisco Nilo e Diogo Pinto, com mix e master de Bruno Gonçalves.

"Com uma sonoridade emotiva e uma interpretação carregada de sentimento – como o artista já tem vindo a habituar os fãs – este novo tema dá continuidade ao caminho traçado pelo single anterior, 'Teus Beijos', e reforça a identidade inconfundível de Nininho: uma linguagem musical única, numa perfeita simbiose de sentimento, força e verdade", destaca o comunicado, acrescentando que a canção "será mais um testemunho da ligação autêntica entre Nininho Vaz Maia e o seu público".

No passada semana, o músico foi alvo de buscas domiciliárias na semana passada, no âmbito da operação SKYS4ALL, que investiga uma alegada rede de tráfico internacional de droga por via aérea.

No âmbito deste inquérito, o cantor Nininho Vaz Maia foi um dos alvos das buscas realizadas na terça-feira, dia 6 de maio, pela Polícia Judiciária (PJ), estando indiciado dos crimes de tráfico de droga e de branqueamento de capitais, indicou anteriormente fonte policial à Lusa. Além do músico, o processo tem mais dois arguidos, um homem e uma advogada.

Em nota enviada ao SAPO Mag, a equipa de Nininho Vaz Maia afirmou que o cantor, de 37 anos, é inocente e que está a colaborar com a justiça.

“Importa deixar absolutamente claro que o Nininho está inocente e que confiamos plenamente na Justiça e estamos certos de que tudo será esclarecido com brevidade. Reafirmamos total disponibilidade para colaborar com as autoridades em tudo o que for necessário, mas rejeitamos qualquer associação precipitada”, lê-se no comunicado.