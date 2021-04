Nininho Vaz Maia, o artista português de etnia cigana que conquistou fãs com o lançamento de canções de originais através do seu canal no YouTube em 2019, revelou esta quinta-feira, dia 8 de abril, o primeiro single do álbum de estreia.

O tema "Pégate a Mi", que está disponível no Youtube, é a interpretação em espanhol de "Cola-te a Mim", o primeiro tema que o artista partilhou nas redes sociais.

O videoclip do single já se encontra disponível e o tema chega a todas as plataformas digitais esta sexta-feira, 9 de abril.

"Esta canção é um cover do primeiro tema que lancei com o meu projeto anterior e que acabou por ser muito bem recebida e uma das preferidas do público. Já a tinha escrito há anos e foi sem planear que a revelei ao mundo. Agora chegou o momento de a produzir em estúdio", conta o músico.

"Sempre quis fazer uma versão em espanhol com esta música, já que tenho um grande número de fãs que me seguem desde Espanha e dar início a este novo projeto, um álbum de originais, com a positividade que esta canção me transmite é sem dúvida uma certeza e acima de tudo uma decisão tomada com muito carinho. Quanto ao videoclipe, quis que fosse algo muito simples, no qual mostro a minha equipa, o estúdio onde trabalho e a boa energia e naturalidade que estão por trás de todas as minhas músicas", remata Nininho Vaz Maia.

Veja aqui o vídeo.