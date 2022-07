O single "Dançarina", de Pedro Sampaio, bateu um novo recorde no Spotify em Portugal, ultrapassando "Despacito". A canção do artista brasileiro esteve 19 semanas consecutivas no primeiro lugar do Top 50 do serviço de streaming.

"Dançarina" ultrapassou "Despacito", de Luis Fonsi, que permaneceu 13 semanas seguidas no topo do ranking nacional do Spotify.

"'Dançarina' é a musica com mais dias em primeiro lugar na historia do Spotify em Portugal", celebrou Pedro Sampaio na sua conta no Instagram.