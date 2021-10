O Noble desafiou os seus fãs para duetos nas redes sociais. Para participarem, os seguidores do músico têm de partilhar um vídeo no TikTok ou no Instagram Reels com a sua versão do tema "Honey" ou do single “Beautiful".

O concurso decorre até ao dia 24 de outubro nas redes sociais. De todas as participações serão escolhidos 10 finalistas para apresentarem ao vivo as suas versões, em dueto com Noble.

Depois das atuações ao vivo, haverá uma votação do público no site da RFM e um painel de jurados irá também escolher os cinco vencedores, que irão gravar temas com o músico.

Conheça no vídeo os pormenores do desafio: