Este ano, Noble criou uma canção de Natal com o seu produtor Rui Saraiva e convidou Zé Manel, Syro, Meestre e Gabriela Couto para o tema "It's Christmas Everywhere", que está disponível em todos os serviços de streaming.

Ao ouvir o tema irá ajudar a Fundação Infantil Ronald McDonald - todas as receitas de streaming ou download revertem para a fundação.

"Este tema de Natal surge da associação natural do artista à causa da Fundação Infantil Ronald McDonald (FIRM). O trabalho desenvolvido por esta Instituição tem um enorme impacto junto das famílias que têm os seus filhos doentes e em tratamento hospitalar através do apoio das Casas Ronald McDonald de Lisboa e Porto e do Espaço Familiar Ronald McDonald", explica a Beware em comunicado.

Noble desafiou ainda o estilista Júlio Torcado para este criar uma t-shirt alusiva ao tema, inspirado em "It's Christmas Everywhere". "A t-shirt desenvolvida pelo Diretor Criativo da Decénio, Júlio Torcato, tem por base a letra da música de Noble, escrita em forma de impressão digital. Na frente da t-shirt um QR Code remete para uma landing page com o videoclipe realizado pelo Vasco Mendes", explica a agência.

Veja o vídeo e/ou ouça o tema aqui.