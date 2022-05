As celebrações da conquista do campeonato do Manchester City vão ficar na memória de Noel Gallagher e do pai de futebolista internacional português Rúben Dias. Em entrevista à talkSPORT, o artista, conhecido adepto do clube inglês, contou que, ao celebrar o golo da sua equipa, chocou de cabeça com João Dias.

"Quando marcaram o terceiro golo, o estádio entrou em delírio. Peguei no meu filho e estava a levantá-lo como se fosse o troféu da Premier League. Quando me virei, o pai do Rúben Dias veio diretamente contra mim, chocámos com a cabeça, e eu caí no chão coberto de sangue", contou o músico dos Oasis.

"Tenho os dois olhos negros. Quando vou a descer no corredor, cruzo-me com o Pep [Guardiola] a chorar e abraçámo-nos. Ele depois pergunta-me: 'O que é que aconteceu à tua cara?' (...) Muitos adeptos perguntaram-me: 'Estás bem, o que te aconteceu à cara?'. E eu respondi: 'Nunca vão adivinhar'", contou.

"O pai dele [Rúben Dias] não ficou nem com um arranhão. É um tipo forte, como um urso. Quase me partiu os dentes todos", rematou.