Na quinta-feira, dia 12, Noiserv atuará no Teatro Sá da Bandeira, no Porto; na sexta-feira, 13, será a vez de Lisboa, no teatro Tivoli. O início de ambos os concertos está marcado para as 20h00. Estes concertos realizam-se depois de Noiserv ter levado “Uma Palavra Começada por N” em digressão nacional, a outros palcos do país.

“Uma Palavra Começada por N” é um álbum inteiramente em português, num “tom mais confessional que os registos anteriores”, de acordo com a sua apresentação. Projeto do músico David Santos, Noiserv é "um dos mais criativos e estimulantes, de entre os surgidos em Portugal na última década". "O seu percurso tem sido marcado pela criação de canções capazes de atingir cada indivíduo na sua intimidade, relembrando-lhe vivências, momentos e memórias intrincadas entre a realidade e o sonho”, lia-se na apresentação do concerto realizado há um mês no Teatro Virgínia, em Torres Novas.

No próximo dia 21, Noiserv apresentar-se-á no Teatro Municipal de Vila Real.