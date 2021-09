A banda norte-americana As I Lay Dying vai atuar na Sala Tejo da Altice Arena, em Lisboa, no dia 25 de março do próximo ano, naquilo que será a estreia nacional do grupo, anunciou hoje a promotora Amazing Events.

A banda ter a abrir Dying Fetus e Emmure, de acordo com comunicado da promotora, que indicou que os bilhetes vão ser colocados à venda na segunda-feira. Os As I Lay Dying tiveram estreia marcada em Portugal para o festival Laurus Nobilis de 2020, em Vila Nova de Famalicão, que acabou por ser adiado devido à pandemia de COVID-19.