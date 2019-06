“Warm Leatherette”(1980) e “Nightclubbing” (1981) foram outros registos emblemáticos.

A artista ficou ainda conhecida por ter sido diva e musa do pintor e cineasta norte-americano Andy Warhol.

Além das suas múltiplas facetas artísticas, Grace Jones é também conhecida pelos seus papéis no cinema destacando-se pela sua personagem num dos filmes de James Bond “007 - Alvo em Movimento”, em 1985.

Grace Jones já atuou em Portugal em 1994, na danceteria Lido, na Amadora, e no Cais 447, no Porto, de acordo com a revista Blitz.

Thom Yorke, The Cure, Vampire Weekend, Bob Moses, Bom Iver, The Chemical Brothers, Camané, Carlos Coutinho Vilhena, The Gift, Linda Martíni ou Ornatos Violeta são outros nomes já confirmados no NOS Alive.