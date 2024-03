A nova temporada do "The Voice : la plus belle voix", versão francesa do programa, está na fase de "Provas Cegas". Lillian, de 18 anos, é uma das estrelas da edição de 2024 do programa de talentos.

Na primeira audição, o jovem estudante de enfermagem interpretou o tema "Mon légionnaire", de Edith Piaf, e garantiu passagem à próxima fase do "The Voice : la plus belle voix". A atuação foi elogiada pelos mentores Zazie, Mika, Vianney, Bigflo e Oli.

"Nunca tivemos ninguém como tu aqui no 'The Voice'", frisou Mika. "És o cantor mais livre que já tivemos aqui", acrescentou Vianney.

Veja aqui o vídeo.