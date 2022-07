Depois de um intervalo de dois anos devido à pandemia da COVID-19, o NOS Alive regressa esta quarta-feira, dia 6 de julho, ao Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras, para quatro dias de música e humor.

Este ano, o festival cumpre a 14.º edição entre quarta-feira e sábado com um cartaz que contará com 165 atuações. Segundo o promotor Álvaro Covões, são esperadas 210 mil pessoas. "São esperadas 210.000 pessoas no conjunto dos quatro dias e é um sonho que demorou", frisou em entrevista à Lusa no final de uma visita guiada ao recinto

Metallica, The Strokes, Da Weasel, Florence + The Machine, Imagine Dragons, Two Door Cinema Club, Stromae, Alt-J são alguns dos nomes que irão passar pelo festival e já só há bilhetes disponíveis para esta quarta e quinta-feira.

A artista brasileira Mallu Magalhães terá a missão de abrir o palco NOS este ano, às 18h00. Jungle, The War on Drugs, The Strokes e Stromae também vão subir ao palco esta quarta-feira.

créditos: JOÃO ROCHA

Na quinta-feira, dia 7, o NOS Alive recebe no palco principal Os Quatro e Meia, a cantora britânica Celeste, Jorja Smith, Florence + the Machine e Alt-J. Já os Metallica vão ter a missão de fechar o palco NOS na sexta-feira (8), no mesmo dia em que atuam os Royal Blood, AJ Tracey e Don Broco.

No sábado, o palco NOS abre com Mother Mother e Haim. Às 21h00, sobem ao palco os Da Weasel, sendo um dos concertos mais aguardados do ano. A edição de 2022 termina com os Imagine Dragons e Two Door Cinema Club.

PLAYLIST NOS ALIVE 2022

HORÁRIOS:

Quarta-feira, 6 de julho

Palco NOS

00h40 Stromae

22h30 The Strokes

21h00 The War on Drugs

19h30 Jungle

18h00 Mallu Magalhães

Palco Heineken

01h00 Modest Mouse

23h10 Parov Stelar

21h30 Fontaines D.C.

20h00 Clairo

18h25 Balthazar

17h00 Lefty

WTF Clubbing

01h00 Moullinex

23h30 Acid Arab

22h10 Eu.Clides

21h15 Owenn

19h55 Da Chick

18h55 Efé

17h45 Neon Soho

17h00 Dirt Cult

Palco Comédia

00h00 Tio Jel

22h00 Guilherme Geirinhas

20h30 Carlos Vidal

19h20 Miguel Neves

19h00 André Pinheiro + Pedro Correia

Coreto

00h30 0.

22h30 Mustbejohn

21h00 Bina.

19h25 Aaron Smith

17h50 Andrew Cushin

EDP Fado Café

00h00 O Samba é 1 Só

21h45 Cuca Roseta

20h15 Cuca Roseta

18h45 Joana Carvalhas

17h15 Joana Carvalhas

Pórtico

20h00 Ivo

18h45 The Djabalis

17h30 The Djabalis

16h15 Nasurra

15h00 Nasurra

Quinta, 7 de julho

Palco NOS

00h45 Alt-J

22h45 Florence + the Machine

21h00 Jorja Smith

19h30 Celeste

18h00 Os Quatro e Meia

Palco Heineken

01h15 Dino D’Santiago

23h45 Nilüfer Yanya

21h35 Seasick Steve

20h15 Inhaler

18h30 Alec Benjamin

17h00 Gui Aly

WTF Clubbing

02h40 Batida B2B Branko

01h00 DJ Danifox

23h25 Fogo Fogo

21h45 Pedro Mafama

20h00 Rita Vian

18h40 Expresso Transatlântico

17h45 Tyroliro

17h00 Rich Fellaz

Palco Comédia

00h00 Herman José

22h10 Beatriz Gosta

20h30 Daniel Carapeto

19h00 Tamer Kattan

17h35 Vasco Elvas

17h00 Eduardo Marques + João Pedro Pereira

Coreto

02h15 Umafricana

00h45 Soluna

22h45 Von Di

21h00 Amaura

19h30 Jüra

17h50 Bokor

EDP Fado Café

00h15 O Samba é 1 Só

22h00 Sara Correia

20h15 Sara Correia

18h45 Cristina Clara

17h15 Cristina Clara

Pórtico

20h00 Catxibi

18h45 XPTO

17h30 XPTO

16h15 Road 31

15h00 Road 31

Sexta, 8 de julho

Palco NOS

23h00 Metallica

21h00 Royal Blood

19h30 AJ Tracey

18h00 Don Broco

Palco Heineken

02h50 Pedro da Linha b2b Riot

01h10 M.I.A.

23h40 Três Tristes Tigres

21h50 St. Vincent

20h00 Tom Misch

18h30 Sea Girls

17h00 Alta Avenue

WTF Clubbing

02h30 Holly

01h00 T-Rex

23h30 Lon3r Johny

22h25 Yuri NR5

21h15 King Bigs

20h25 Lord XIV

18h30 Hypz

17h00 Miller

Palco Comédia

01h00 Guilherme Duarte feat. Gandim

23h25 Alexandre Santos

22h05 Guilherme Fonseca

20h20 Duarte Correia da Silva

19h00 Pedro Sousa

17h35 Pepperoni Passion

17h00 Pedro Silva + Inês Coimbra

Coreto

02h20 Silly

00h40 Basilda

23h00 Rita Lig

21h10 Mafalda Nunes

19h20 Madalena Palmeirim

17h45 Meta_

EDP Fado Café

01h00 O Samba é 1 Só

22h10 Teresinha Landeiro

20h20 Teresinha Landeiro

18h50 Matilde Cid

17h15 Matilde Cid

Pórtico

20h00 Bunny O’Williams

18h45 Trio Cadmira + 1

17h30 Trio Cadmira + 1

16h15 Wild Dogs

15h00 Wild Dogs

Sábado, 9 de julho

Palco NOS

01h20 Two Door Cinema Club

23h10 Imagine Dragons

21h00 Da Weasel

19h20 Haim

18h00 Mother Mother Palco Heineken

02h30 Caribou

00h45 Parcels

23h30 Manel Cruz

21h50 Phoebe Bridgers

20h00 Hope Tala

18h20 Los Invaders

17h00 TourJets WTF Clubbing

Curadoria DJ Vibe: Paradise Called Portugal

02h30 Temudo

01h00 DJ Vibe

23h40 Diana Oliveira

22h20 Luís Leite

21h00 Kokeshi

19h40 Mário Roque

18h20 Stckman

17h00 Bessone & Fragoso Palco Comédia

00h40 Salvador Martinha

22h30 Inês Aires Pereira + Raquel Tillo

20h20 Luana do Bem

18h50 Duarte Pita Negrão

17h35 João Pinto

17h00 Diana Nogueira + João Nuno Gonçalo Coreto

01h55 Zengxrl

00h20 Cintia

23h00 Russa

21h00 King Kami

19h20 Raquel Martins

17h45 Evaya EDP Fado Cafe

00h40 O Samba é 1 Só

22h30 Marco Rodrigues

20h15 Marco Rodrigues

18h40 Cassandra Cunha

17h15 Cassandra Cunha Pórtico

20h00 A-Gold

18h45 Endless Collective

17h30 Endless Collective

16h15 Safarah

15h00 Safarah

O RECINTO

Em relação a edições anteriores, não há alterações substanciais no recinto do festival, na disposição dos sete espaços de atuações - incluindo um coreto, um palco que reinventa uma casa de fados e outro dedicado à comédia -, além das várias zonas de restauração e da presença dos vários patrocinadores com pequenos camarotes virados para o palco maior.

Na área junto a este palco, volta a haver um extenso relvado artificial e haverá uma redistribuição dos pontos de acesso a casas de banho.

Segundo Álvaro Covões, haverá reforço de transportes públicos, prolongamento de horário dos comboios da CP e disponibilização de autocarros da Carris à saída do recinto, com destino a três pontos de estacionamento e transporte em Lisboa e Oeiras.

Sobre acessibilidades para pessoas com necessidades especiais, o promotor reconhece que "é um processo evolutivo" na resposta do festival e que este ano haverá "um serviço de inscrição para os que pretendem acompanhamento" no recinto.