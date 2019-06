O trio de música pop Vaarwell e o grupo de folk Jasmim completam o programa de atuações divulgado pela Everthing is New.

O palco Coreto Arruada do festival NOS Alive tem recebido “artistas emergentes” e conta com uma mistura “de géneros musicais e respetivos projetos que estão a destacar-se na música contemporânea portuguesa”, lê-se no comunicado.

O jazz é o estilo musical em destaque no primeiro dia do Palco Coreto, com a atuação de Ricardo Toscano, num alinhamento que junta rock, indie e pop espiritual.

O festival NOS Alive 2019 vai decorrer de 11 a 13 de julho no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras.