O surto do novo coronavírus tem afectado a indústria da música e vários espetáculos já foram adiados ou cancelados. O NOS Primavera Sound, marcado para os dias 11, 12 e 13 de junho no Parque da Cidade do Porto, é o primeiro grande festival de música do ano.

Em comunicado, a organização do festival, que se realiza em Barcelona e no Porto, frisou que está a trabalhar na edição deste ano. "Neste momento, continuamos a trabalhar, a partir de casa, na planificação e organização das edições deste ano do NOS Primavera Sound e do Primavera Sound em Barcelona", frisa a organização em comunicado.

"Estamos a estudar todas as possibilidades para os festivais se celebrem este ano. Neste momento, a prioridade de todos é superar esta emergência médica que estamos a viver, mas sem nos esquecermos de vocês, pois sabemos também o que significa o festival para muita gente", lê-se na nota publicada nas redes sociais.

A organização sublinha ainda que a "a segurança e o bem-estar" do público é a prioridade.

LEIA O COMUNICADO: