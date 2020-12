Anitta continua a apostar na sua carreira internacional. Este fim de semana, na sua conta no Instagram, a cantora brasileira revelou que vai atuar na noite de passagem de ano em Times Square, em Nova Iorque.

A artista, que é conhecida por temas como "Vai Malandra" ou "Show das Poderosas", será uma das convidadas do especial "¡Feliz 2021!", do canal Univision.

"Sim é verdade! O meu Réveillon será em Times Square, em Nova Iorque! Não confirmámos antes porque havia muita burocracia por resolver, mas agora está tudo certo. Exames feitos, tudo maravilhoso. Vai ser diferente, óbvio, devido à COVID-19", revelou Anitta. .

O evento será fechado ao público, com transmissão no canal e na aplicação da Univision e no Univision NOW. Pitbull, Gloria Gaynor e Andra Ray, Greeicy, Cali y El Dandee, Camilo, Carmen DeLeon, Joey Montana, Natalia Jiménez e Ivy Queen são alguns dos artistas que também vão atuar no especial de fim de ano.