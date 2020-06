Há mais nomes confirmados para a 9.ª edição do Rock in Rio Lisboa, que estará de volta à Bela Vista nos dias 19, 20, 26 e 27 de junho de 2021. Depois do festival confirmar o lineup do dia 19 de junho (com Foo Fighters, The National e Liam Gallagher), durante a transmissão de “Se a Vida Começasse Agora” foram desvendadas mais novidades para o cartaz do próximo ano.

Os americanos Black Eyed Peas, Ivete Sangalo e o português David Carreira sobem ao Palco Mundo da Cidade do Rock no dia 20 de junho de 2021. Os três artistas, inicialmente previstos para atuar no dia 20 de junho de 2020, mantêm-se no alinhamento do próximo ano, no mesmo dia em que o Galp Music Valley recebe a atuação de Bárbara Tinoco para a sua estreia na Cidade do Rock.

A partir do Brasil, Ivete recordou durante a emissão os melhores momentos da sua história no Rock in Rio e onde acabou por confirmar a sua presença na próxima edição do festival.

Confirmados para 2021 estão também os Xutos e Pontapés, com concerto marcado no Palco Mundo para o dia 26 de junho de 2021. Já no último dia do festival, 27 de junho de 2021, o mesmo palco vai receber o funk de Anitta e o ritmo contagiante dos HMB.

Os anúncios foram confirmados durante a emissão especial de “Se a vida começasse Agora”, um programa que assinalou a data em que o festival estaria a decorrer e que deu o pontapé de saída para a edição do próximo ano do Rock in Rio Lisboa. Ao longo de três horas, que puderam ser acompanhadas em direto e em simultâneo na SIC Radical, no SAPO (no site oficial do festival), nas redes sociais do Rock in Rio Lisboa, da SIC Radical e das rádios RENASCENÇA, RFM e MEGA HITS, passaram pelo estúdio mais de 30 convidados, contando ainda com participações especiais do outro lado do Atlântico.

Roberto Medina, num depoimento gravado, recordou a chegada do Rock in Rio a Portugal e o carinho com que os portugueses receberam o evento. Também Ivete Sangalo, deixou uma mensagem aos fãs em Portugal e prometeu estar de volta em 2021 com um concerto especial na Cidade do Rock.

Já Anitta juntou-se em direto a João Paulo Sousa, Ana Ventura e Roberta Medina para falar sobre a sua relação com os fãs portugueses, o carinho por Portugal, o novo álbum e os primeiros preparativos para o concerto no Rock in Rio Lisboa em 2021.

Na emissão houve vários momentos musicais interpretados ao vivo durante o programa, abrindo com “Melodramático” dos HMB.

Seguiu-se Agir com o tema “Alma” e a artista confirmada para o Galp Music Valley, Bárbara Tinoco, que interpretou em direto um novo single - “Fugir de Ser”. Nestas três horas de emissão ouviu-se ainda João Pedro Pais, artista que já passou pelo Palco Mundo do festival em várias edições, com a interpretação do tema “Um Volto Já”. A encerrar a emissão, os D.A.M.A, a banda portuguesa que em 2016 atuou debaixo de chuva na Bela Vista, tocaram o tema “Ela”.

Foram também recordados grandes momentos musicais vividos na Cidade do Rock ao longo das últimas oito edições. Houve recaps do concerto de Bruce Springsteen em 2016 (com “Born to Run”), Justin Timberlake em 2014 (“Not a Bad Thing”), Metallica em 2004 (“Master of Puppets”), Red Hot Chilli Peppers em 2006 (“Under the Bridge”), Muse em 2010 (“Uprising”), entre tantas outras recordações.

Pelo sofá dos apresentadores - João Paulo Sousa, Ana Ventura e Mariana Alvim - passaram também vários nomes que fazem parte desta história de 16 anos. Tim e Kalu, dos Xutos e Pontapés, que pisaram o Palco Mundo de Lisboa em todas as edições do festival e que em 2021 estarão de volta para mais um grande concerto; o Maestro Rui Massena, que dirigiu uma Orquestra Sinfónica num palco montado em exclusivo na Torre de Belém para comemorar os 15 anos do festival; David Carreira, que participou via Skype para confirmar aos fãs a sua presença na próxima edição; Carolina Torres e Windoh, que fizeram parte da estreia do Super Bock Digital Stage na Cidade do Rock; Joana Cruz, Nilton, Joana Gama e Alex D’Alva, que recordaram histórias e momentos de tantas transmissões em direto da Cidade do Rock; Cláudia Vieira, que recordou uma das experiências mais inesquecíveis da sua vida com o projeto Amazonia Live e um painel de jornalistas, responsáveis pela cobertura do evento desde a sua chegada a Portugal.

A todos os que passaram pelo estúdio juntaram-se outros nomes através de depoimentos gravados que puderam ser vistos ao longo do programa e que, até ao próximo dia 5 de julho, poderão ser revistos no Facebook e YouTube do Rock in Rio Lisboa e, também, na SIC Radical (através da box).

Ao longo do programa houve ainda live challenges que valeram vários prémios e foi anunciado um novo Passaporte Família, bilhete à venda em exclusivo nos postos de abastecimento Galp, que vai ser alargado a um 5º elemento da família passando assim a incluir 2 adultos, 2 crianças e um avô (a partir dos 70 anos).

Notícia atualizada às 16h22 de 29 de junho.