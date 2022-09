Já este mês sairá pela chancela Minotauro “Diário do ladrão”, de Jean Genet, a obra mais conhecida do autor, que foi publicada clandestinamente em 1948, bem como “Retrato de um desconhecido”, de Nathalie Sarraute, história em que o narrador segue à distância a vida de um homem avarento e da sua filha adulta de forma obsessiva, tentando perceber a sua relação, numa edição que inclui um prefácio de Jean-Paul Sartre.

Na mesma chancela será lançado “Ariadne”, de Jennifer Saint, um romance que conta a história mitológica do Minotauro, de Dédalo e o seu labirinto, e do novelo que ajudou Teseu a escapar, mas pela voz e perspetiva de Ariadne, que desafiou os deuses e os homens para salvar Teseu.

Uma história que “empresta voz às mulheres esquecidas do mito” e que tem implícitos “os temas empoderamento feminino e do abuso masculino”, descreve a editora.

A fechar o mês, chega às livrarias "Johnny Cash: I See a Darkness", novela gráfica de Reinhard Kleist, nomeada para o Prémio Eisner, sobre a vida do ícone da musica norte-americana do século XX, dezassete vezes vencedor dos Grammys e com mais de 90 milhões de discos vendidos.

Do mesmo autor, será também publicada, mas apenas em outubro, a novela gráfica “Nick Cave: Mercy on Me”, o retrato de um dos músicos mais influentes da atualidade.

“Gravidade Zero” é o quinto livro de textos humorísticos de Woody Allen, que será publicado ainda em setembro pelas Edições 70.

A mesma chancela vai lançar no próximo mês “Dívida. Os Primeiros Cinco Mil Anos”, de David Graeber, um ‘best-seller’ internacional que “veio revolucionar tudo o que pensamos sobre dinheiro, dívida e sociedade” e que venceu o Bateson Book Prize da Society for Cultural Anthropology.

Outra novidade de outubro na área da não-ficção intitula-se “Tutankamon”, escrito por Joyce Tyldesley, que junta três mil anos de pesquisa e desfaz os mal-entendidos que rodeiam a história do mais famoso rei do Egito, num livro que apresenta uma reavaliação da sua vida, morte e legado duradouro.

O segundo volume das “Tragédias” de Séneca e uma nova tradução, por António Sousa Ribeiro, de “Assim Falou Zaratustra”, de Friedrich Nietzsche, chegam também pelas Edições 70.

A Minotauro traz ainda mais duas novidades: em outubro, “O Porto”, um ‘thriller’ nórdico de Katrine Engberg, e, em novembro, “Vida e Andanças de Alexis Zorbás”, de Nikos Kazantzakis, romance original de 1946, que serviu de ponto de partida para o filme “Zorba, o Grego”.