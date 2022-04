O “álbum reúne canções compostas pelo pianista para a cantora e tocadas habitualmente ao vivo pelo duo”, segundo a promotora.

O disco, que contou com o apoio do programa governamental Garantir Cultura, foi gravado num recital de piano e voz. “O álbum resulta assim num registo que privilegia e procura emular a proximidade dos intérpretes com o público e registar a intimidade dos momentos que o duo foi partilhando em palco ao longo dos anos”, salienta a promotora Locomotiva Azul.