Depois de ter esgotado o LAV - Lisboa ao Vivo, em maio de 2019, Novo Amor prepara-se para regressar a Portugal em 2022. Ali Lacey, o artista que dá voz ao projeto, vai subir ao palco da Aula Magna, em Lisboa, no dia 21 de abril e no dia seguinte, 22 de abril, atua no Hard Club, no Porto.

"O produtor, multi-instrumentista, cantor e compositor de Cardiff, regressa aos palcos numa tour que o traz a Portugal e leva às grandes cidades Europeias e do Reino Unido, com novo álbum na bagagem", adianta a Everything Is New em comunicado.

Em Lisboa e no Porto, o músico vai apresentar "Cannot Be, Whatsoever", o seu segundo álbum de estúdio.

Aula Magna | 21 de abril de 2022

Abertura de Portas: 20h00

Início de Espetáculo: 21h00