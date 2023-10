"Para Tão Curtos Amores, Tão Longa Vida", novo livro do psiquiatra Daniel Sampaio, sobre relações afetivas, será apresentado na quinta-feira, na Livraria Arquivo, em Leiria.

A obra "discute as relações afetivas breves e as prolongadas, a monogamia e a infidelidade, a importância da relação precoce com os pais e as vicissitudes do amor, combinando dois estilos, o ficcional e o ensaístico", descreve a Editorial Caminho que chancela o livro.

"O autor traz perante os nossos olhos, de modo muito transparente e sem preconceitos, tão abundantes nestas matérias, os problemas e dificuldades dos casais no mundo de hoje, as suas vitórias e derrotas na luta permanente para manterem viva a sua união", descreve a editora.

A apresentação está marcada para 02 de novembro, às 18:30, na Livraria Arquivo, em Leiria.