Organizado pelo Te-Ato - Grupo de Teatro de Leiria, o festival passa pela primeira vez as fronteiras da capital de distrito, levando dois espetáculos ao concelho da Batalha.

Mas a principal novidade é o alargamento do espetro da programação, explicou à agência Lusa o diretor da companhia, João Lázaro: “A grande variável que acrescentámos [a esta edição] é alargar o festival para além da atividade teatral a outro tipo de manifestações artística. Vamos fazer uma programação múltipla”, antecipou.

Convidando artistas com percursos distintos - locais, nacionais e internacionais -, o festival do Te-Ato procura “o encontro com um público plural”.

“Todas as manifestações são possíveis neste momento no festival. O Sinopse deixou de ser visto pela comunidade artística como um mero festival de teatro e passou a ser olhado com uma montra de artes performativas”, sintetizou João Lázaro.

Por isso, “aparecem [no programa] coisas tão atrevidas e inusitadas como a performance de João Soares, ‘O meu corpo’, em que ele pinta o próprio corpo, e é uma coisa que vai demorar horas” ou “fazemos coisas tão disparatadas como agarrar num texto de João Moital, ‘Diálise’ - porque ele é um homem que está a fazer hemodiálise duas ou três vezes por semana - em que ele, com o humor que o caracteriza, brinca com a iminência da morte”.

Sinopse marca também a estreia da peça do Te-Ato, “Amanhecer em Berlim”, escrita por Ana Lázaro e encenada e interpretada pelo próprio João Lázaro: “Não é exatamente o espetáculo de teatro clássico, declamatório. Se tivesse de lhe chamar qualquer coisa, chamar-lhe-ia uma instalação teatral”.

“Desta vez estamos a arriscar por essa dimensão mais inusitada e vamos lá a ver o que acontece depois”, concluiu o diretor do Te-Ato.

Um percurso musical pelo centro de Leiria, acompanhado pela acordeonista, cantora e compositiva brasileira Vitória Faria, marca o início do festival, ao final da manhã de sábado.

A peça “Amanhecer em Berlim”, pelo Te-Ato, com texto de Ana Lázaro e encenação e interpretação de João Lazaro, é apresentada em estreia no dia 07 de março, na Black Box de Leiria.

A performance “O meu corpo”, em que João Soares usa o próprio corpo como suporte para desenhos, decorre na tarde do dia 08 de março na livraria Arquivo, em Leiria. À noite, Elmano Sancho leva “Damas da noite” ao Teatro Miguel Franco, também em Leiria.

O festival Sinopse chega ao Mosteiro da Batalha no dia 09 de março, com o espetáculo musical “Asa negra”, pela dupla Maiseu.

De regresso a Leiria, na Black Box, a companhia Universo Paralelo apresenta no dia 15 de março o teatro de marionetas e formas animadas “Jacarandá”.

João Moital e o Te-Ato apresentam a leitura encenada “Diálise” no dia 22 de março, na Sala Jaime Salazar Sampaio, em Leiria.

Sinopse termina a 30 de março com “Chão de meninos”, por Lavrar o Mar, na sede do Rancho Folclórico Rosas do Lena, na Batalha.