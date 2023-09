Na lista de novidades, divulgada hoje, consta a estreia em Portugal da escritora italiana Felícia Kingsley, de 35 anos, com “Um Amor Improvável”, numa tradução de Marta Pinho.

O novo romance do escritor turco Orhan Pamuk, “Noites de Peste”, com tradução de Marta Mendonça, é publicado a 18 de outubro, pela Presença. O romance passa-se no início do século XX. Trata-se de “um romance histórico-épico sobre homicídio e mistério, a criação de mitos e a construção de uma nação”, adianta a editora portuguesa. Ao ter sido distinguido, em 2006, com o Prémio Nobel de Literatura, Orhan Pamuk, de 71 anos é o único turco com este galardão.

“A Guerra Russo-Ucraniana – O Regresso da História”, do historiador ucraniano-norte-americano Serhii Plokhy é publicado no próximo dia 20 pela Presença. Plokhy, de 66 anos, é diretor do Instituto de Pesquisa Ucraniano da Universidade de Harvard, e autor de “Chernobyl” e de “Átomos e Cinzas”.

Também no dia 20 é publicado “Segredo de Estaline”, de Robert Harris, obra que foi adaptada à televisão pela BBC.

Para este dia, está também prevista a chegada às livrarias de “Os Ursos Não Partilham”, de Lorna Scobie, pela chancela Jacarandá, “E Só Ficaram Cinco”, de Holly Jackson, pela Presença, e “Casa de Céu e Sopro”, da norte-americana Sarah J. Maas.

De Ken Follett é publicado pela Presença, no próximo dia 04 de outubro, “A Armadura de Luz”, um romance passado em finais do século XVIII, no dealbar da Revolução Industrial. A tradução é de Maria Ferro e Marta Mendonça.

O autor celebra este ano 50 anos de vida literária e os seus livros estão publicados em 80 línguas, com “mais de 178 milhões de exemplares vendidos em todo o mundo”, afirma a editora portuguesa.

No dia 04 de outubro é também publicado o 'thriller' “Só Me Enganas Uma Vez”, de Harlan Coben, já adaptado a televisão e a estrear em breve na plataforma de 'streaming' Netflix.

Este autor norte-americano foi distinguido nos Estados Unidos com os prémios Edgar, Shamus e Anthony.

Também a 04 de outubro, e também pela Presença, sairá “Crónicas de Allaryia – Ciclo II – A Era da Ruína”, de Filipe Faria, autor já distinguido com os Prémios Branquinho da Fonseca e Matilde Rosa Araújo.

Pela Marcador, no mesmo dia, sai “Coisas Que Escondemos da Luz”, de Lucy Score.

Por esta chancela, em 18 de outubro, será a vez de “História das Religiões – Da invenção dos deuses às religiões do futuro”, com direção de João Gouveia Monteiro. Esta obra conta com as colaborações de Fernando Florêncio, Maria Leonor Cruz Pontes, Luís Manuel de Araújo, Angélica Varandas, Laura Martins, Paula Barata Dias e Francisco Diez Velasco.

Para a mesma data está anunciado “Outlive – A Ciência e a Arte da Longevidade”, de Peter Attia, médico licenciado na Universidade de Stanford, especializado em cirurgia pelo Hospital Johns Hopkins, nos Estados Unidos.

A rainha Luísa de Gusmão (1613-1666), mulher do duque João de Bragança, futuro João IV), que em 1640 liderou a restauração da independência portuguesa, é a protagonista do novo romance de Isabel Machado, “Luísa de Gusmão”, a sair no dia 02 de novembro, pela chancela Manuscrito. Luísa de Gusmão exerceu a regência do reino, durante a menoridade do príncipe herdeiro, o futuro Afonso VI.

Pela chancela da Presença, está anunciado para 02 de novembro o romance de estreia da escritora francesa Valérie Perrin, de 56 anos, “Os Esquecidos de Domingo”, numa tradução de Maria de Fátima Carmo.

“Coração Negro Como Tinta”, de Robert Galbraith, pseudónimo literário da inglesa J.K. Rowling, autora da saga “Harry Potter”, e “Do Que Precisas Para Não Ter Frio”, de Neil Gaiman, embaixador da Boa Vontade do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), são outros anunciados pela Prsença para 02 de novembro.

Duas semanas mais tarde, a 15, devem chegar às livrarias “Ao Paraíso”, de Hanya Yanagihara, pela Presença, “um romance que atravessa três séculos, e nos mostra três versões da identidade norte-americana”, traduzido por Miguel Romeira, “Oferta Irrecusável”, de Lauren Asher, o final da série “Bilionários do Parque Dreamland”, pela Marcador, e, ainda por esta chancela, "O Jogo do Amor”, de Elena Armas, que narra a história de “uma executiva de futebol em desgraça pede ajuda a estrela aposentada [da modalidade] para treinar uma equipa infantil”.

Na área de não-ficção, a Marcador anuncia para novembro “Corte de Chamas Prateadas”, de Sarah J. Maas, o primeiro volume da série “Hades e Perséfone”, da mesma autora de “Scarlett St. Clair”, a reedição de “Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban (Minalima)", pela Presença, “Minimoni”, de Rocio Bonilla, pela Jacarandá, e “A Loja Mágica de Natal”, de Maudie Powell-Tuck e Hoang Giang, pela Jacarandá.

Pela Presença, saíra na mesma altura “Livro de Cozinha Oficial Harry Potter”, “que apresenta mais de 40 receitas inspiradas no universo Harry Potter: doces e salgadas — incluindo lanches, sobremesas, bebidas e refeições dignas de um banquete de Hogwarts”.

Outros títulos para novembro são “Sou Mais Forte Quando Digo Não – É importante impôr limites e respeitar o nosso corpo”, de Elizabeth Cole, pela Jacarandá, que também chancela “Não Gosto Mesmo Nada do Inverno”, de Fiona Barker, com ilustrações de Christine Pym.

O novo romance Raul Minh'Alma, inspirado em factos reais, ainda sem título, está anunciado pela Manuscrito para o início de novembro.

Na área de ficção infantil, pela Jacarandá, será publicado, em 4 de outubro, “O Natal da Família Gato”, de vários autores, “Os Sentimentos Mudam Como… O Rio”, de Tom Percival, “A Fantasminha Bu”, de Jessica Boyd e Brooke Kerrigan, e ainda “Não Abras Este Livro, Senão… Não Abras Este Livro”, de Andy Lee, com ilustrações de McKenzie.

Ainda nesta área, a 18 de novembro, a Jacarandá publica “O Quebra Nozes – Uma História Musical”, de Jessica Courtney-Tickle, e “A Bondade É O Meu Superpoder”, de Alicia Ortego.