O Spotify voltou a destacar Ana Moura num dos maiores ecrãs de Times Square, em Nova Iorque. Nos últimos meses, o serviço de streaming tem dado eco a artistas femininas através da campanha mundial "EQUAL Music".

Nas redes sociais, a artista partilhou um vídeo do momento e reuniu algumas das reações ao seu novo single, "Jacarandá".

"Música e emoção são universais. Ter o 'Jacarandá', o meu novo single, ouvido nas ruas de Nova Iorque e testemunhar que as pessoas estavam abertas para sentir e ouvir a minha música foi uma prova disso. Na semana do lançamento do single estive num dos ecrãs da Times Square e juntámos alguns vídeos de reação", escreveu Ana Moura na sua conta no Instagram.

Veja o vídeo: