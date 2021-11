Bárbara Bandeira subiu ao palco do Coliseu dos Recreios, em Lisboa, este domingo, dia 28 de novembro. No concerto, a cantora contou com vários convidados especiais.

Além do seu pai, Rui Bandeira, e de Carminho, Ivo Lucas também subiu a palco para cantar com Bárbara Bandeira. Os dois cantores interpretaram o tema "à solta".

"Nunca vou conseguir descrever esta noite e todo o amor presente naquela sala", escreveu Ivo Lucas nas redes sociais.

Veja na publicação o momento: