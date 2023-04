De 21 a 25 de abril, o Centro Cultural de Vila Nova de Foz Côa recebe uma nova do mais antigo festival de poesia do país, o Festival de Poesia e Música de Foz Côa, fundado há 39 anos.

"Debates, encontros com autores, sessões escolares, leituras em palco e performances que combinam música e teatro integram a programação deste ano, que arranca a uma sexta-feira e se prolonga até terça, feriado nacional", destaca o comunicado.

Com um colóquio-homenagem a Nuno Júdice a decorrer no dia de arranque, e que culmina com a apresentação do seu mais recente livro "Uma colheita de silêncios", o festival volta a propor o contacto com o público em idade escolar, através da ida de vários autores (Fernando Pinto do Amaral, Nuno Camarneiro, Joana M. Lopes, M. G. Ferrey e o próprio Nuno Júdice) a escolas do concelho.