A exposição, que é inaugurada no sábado no Centro de Arte Contemporânea - Casa da Cerca, em Almada, parte de dois livros ilustrados, críticos sobre a Europa, na sua relação "colonial, patriarcal e capitalista" com outros territórios.

Daniela Ortiz "apresenta-se como uma voz radical que critica abertamente a dimensão histórica e contemporânea do racismo e do colonialismo, e que usa o espaço do museu como lugar para desvendar, tornar visível e condenar um sistema que perpetua estas duas realidades", refere a curadora, Filipa Oliveira, na nota de introdução à exposição.

Segundo a Casa da Cerca, a exposição "pretende gerar narrativas visuais e desafiar estereótipos, nos quais conceitos como nacionalidade, colonialismo, racismo e eurocentrismo são explorados numa leitura profundamente crítica".