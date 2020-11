Fernando Daniel usou a sua conta no Instagram para deixar um apelo aos seus colegas do mundo da música. O texto do cantor tem sido aplaudido e, nas primeiras 12 horas, somou mais de 11 mil 'gostos'.

"Até hoje não me tinha pronunciado sobre' isto porque achava que o choque que estamos a levar, ia efetivamente chamar todos à realidade. Erro meu por achar que isto nos tinha trazido mais respeito pelo próximo. Caros colegas, tenho visto várias imagens, principalmente stories, a viverem como se nada fosse, repito, a viverem como se nada fosse, não estou a dizer que devem 'deixar de viver'", começou por escrever o músico na rede social.

No texto, Fernando Daniel frisa que o seu mail está repleto de mensagens sobre o cancelamentos e adiamentos de concertos. "Não sei como está o vosso e-mail, o e-mail dos vossos agentes e editoras, mas o meu, e acredito que o de muitos mais, está repleto de ADIADO, CANCELADO e SEM RESPOSTA. 'Mas o que quer ele dizer com isto?' Perguntam bem. Eu respondo. Estou a pedir que ganhem um pouco mais de consciência, ou talvez apelar à vossa memória, para que não se esqueçam que milhares de pessoas seguem aquilo que fazemos, influenciamos pessoas", frisou.

"Já é mau, na minha opinião fazê-lo, agora fazer e postar, numa altura destas, já mexe um bocado com as minhas entranhas. Infelizmente o trabalho tem vindo a ser pouco, mas é a única razão, juntamente com o básico, que me leva a sair de casa, acreditem que não é o fim do mundo, ok? Nós, os nossos músicos, os nossos técnicos, os nossos agentes, estamos todos a passar por uma fase complicadíssima, principalmente músicos e técnicos, pois nós artistas (alguns) vamos tendo outras fontes de rendimentos para além de concertos. Isto precisa de acabar o mais rápido possível para que possamos voltar à normalidade, ou que seja, pelo menos, mais seguro voltar", contou Fernando Daniel.

"Sei que para alguns de vocês, o que estou a dizer é igual ao litro, pois primeiro vem o Instagram e a vida social e só depois o que realmente importa no nosso caso, a música. Não consigo ficar indiferente ao que tenho visto ultimamente. Só vos estou a pedir que tenham menos vida social por agora, que passem melhores exemplos a quem vos segue. Sem palcos, as nossas melhores ações são agora o melhor espetáculo que podemos dar. Façam-no", rematou o músico.