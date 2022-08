O romance, publicado em Portugal em outubro de 2014, marcou os 25 anos de carreira literária de Ana Filomena Amaral e é publicado no Brasil com o apoio da Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB).

Aquando da sua publicação em Portugal, em declarações à Lusa, a autora afirmou que o romance era um “alerta para os muros que roubaram o futuro de gerações”.

“Esta obra, muito mais que as anteriores, alerta para os muros que existem e matam, diariamente, milhares de seres inocentes, muros que roubaram o futuro de gerações e gerações”, disse.

A obra conta já com tradução em inglês e edição nos Estados Unidos, com o título “Chasing Walls”.