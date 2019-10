Para o britânico, que há anos se mudou para a Gronelândia, os livros que escreve são “cartas de amor” a um território que se lhe “colou à pele” e o objetivo como escritor é “continuar a disseminar a sua cultura”.

No que toca a conferências, o dia do Folio começou com uma conferência sobre o colonialismo e o trabalho forçado, proferida por José Pedro Monteiro.

Espantado pela ideia que muitas vezes lhe é transmitida pelo público, de que a escravatura está erradicada em Portugal desde 1836, José Pedro Monteiro vincou a necessidade de que se estude e discuta a forma como o trabalho forçado continuou a ser prática até 1961, quando começaram a ser implementadas medidas reformistas.

Depois dos medos de um passado recente, hoje à noite o Folio debate os medos do presente, numa conversa entre José Eduardo Agualusa e Geovani Martins.

O Folio – Festival Literário Internacional de Óbidos decorre na vila até domingo com mais de 210 iniciativas em 450 horas de programação, em torno da literatura.

Sob o tema “O Tempo e o Medo”, mais de meio milhar de convidados de quatro continentes participam em 16 mesas de escritores, 12 exposições e 13 concertos que integram a programação.

Organizado em cinco capítulos (Autores, Folia, Educa, Ilustra e Folio Mais), o Folio teve a sua primeira edição em 2015, num investimento de meio milhão de euros, comparticipados por fundos comunitários, sendo desde então custeado pela Câmara de Óbidos e por parceiros institucionais.