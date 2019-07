"Mother's Daughter" é o novo single de Miley Cyrus e faz parte do EP "She Is Coming". O videoclip do tema foi lançado esta terça-feira, dia 2 de julho.

O vídeo do tema conta com participação de modelos, bailarinas, atrizes e de uma ativista de 11 anos, Mari Copeny. Tish Cyrus, a mãe da artista, também entrar no videoclip de "Mother's Daughter".

"O meu corpo, as minhas regras", frisa Miley Cyrus no vídeo que contém algumas cenas de nudez.

Veja aqui o vídeo.