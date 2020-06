O nome dele pode não lhe ser familiar, mas nos últimos meses a probabilidade de ter visto um story no Instagram ou um vídeo do Tik Tok com o seu novo single é elevada. Topic, DJ e produtor alemão, conquistou as redes sociais com o tema "Breaking Me", criado com A7S.

A partir da Alemanha, diretamente do seu carro, o músico conversou com o SAPO Mag sobre o seu novo single de sucesso. "Breaking Me" foi lançado em dezembro de 2019 e, degrau a degrau, foi conquistando os principais tops de vários países e tornou-se num dos temas mais utilizados nos vídeos curtos das redes sociais.

"'Breaking Me' começou a nascer no verão passado, em junho ou julho, em Berlim. Fizemos várias músicas e uma delas era a 'Breaking Me'. Mas não terminámos a produção. Três meses depois, fomos a Miami para outra viagem de criação e voltámos a abrir o projeto e ouvimos. Pensámos: 'é uma boa música, a melodia é boa'. E decidimos terminar a produção", conta o artista.

Em conversa com o SAPO Mag, Topic relembra ainda que o videoclipe do tema foi filmado em Lisboa porque a sua irmã queria visitar Portugal. "A minha irmã queria ir a Lisboa no outono do ano passado e fomos e realmente gostei. Tudo me pareceu bonito e, então, um mês depois, fomos lá gravar o vídeo", recorda.