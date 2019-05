Richie Campbell, Mishlawi, Plutónio, Mayra Andrade, Truekey, The Happy Mess, Diana Lima, Mary N e Lookalike são as últimas confirmações para o festival O Sol da Caparica, que decorre entre 15 e 18 de agosto no concelho de Almada.

Com organização da Câmara Municipal de Almada em parceria com o grupo Chiado, a sexta edição do evento destaca nomes associados ao rock alternativo, ritmos africanos, samba, hip hop, funk e música de dança. O último dia, como tem sido habitual em anos anteriores, é reservado para os mais pequenos e respetivas famílias.

Os bilhetes para o festival já se encontram à venda nos locais habituais e os preços variam entre os 19 euros (bilhetes diários) e 39 euros (passes de quatro dias). Os residentes no concelho de Almada têm um desconto de especial de 2 euros no bilhete diário e no passe de quatro dias.

Cartaz do festival:

15 de agosto: Anselmo Ralph e Amigos, Benjamim, D.A.M.A, Dany Silva, David Carreira, Flak, Kyaku Kyadaff com Rui Orlando, Leo Príncipe com Halison Paixão e Twenty Fingers, Linda Martini, Matias Damásio, Mayra Andrade, Mary N, Rich & Mendes.

16 de agosto: Seu Jorge, Mariza, Carlão, Fred, I Love Baile Funk, Jafumega, Luís Represas, Luísa Sobral, Jafumega, Diana Lima, The Happy Mess, Lookalike, Dany Silva.

17 de agosto: Ludmilla. Gabriel O Pensador, Richie Campbell, Mishlawi, Plutónio, Truekey, Boss AC, Capitão Fausto, Força Suprema, Karetus, RIOT, Supa Squad.

18 de agosto: dia para os mais pequenos