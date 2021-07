A peça "O Sr. Ibrahim e as Flores do Corão", que em 2012 arrecadou o prémio do público no Festival de Almada, regressa dia 14 ao Teatro Meridional, em Lisboa, onde estará em cena até 1 de agosto.

A ação da peça decorre nos anos 1960, em Paris, onde o filho de um judeu, de 11 anos, Moisés (Momo), se torna amigo do velho merceeiro árabe da Rua Bleue. Mas as aparências iludem, porque o Senhor Ibrahim não é árabe, a Rua Bleue não é azul e o rapazinho talvez não seja judeu. A peça é do dramaturgo francês Eric-Emmanuel Schmitt (1960) que, em 2001, recebeu o Grande Prémio de Teatro da Academia Francesa, pelo conjunto da obra teatral e, em 2004, o Grande Prémio do Público em Leipzig. O espetáculo do Teatro Meridional é encenado e interpretado por Miguel Seabra, a quem se junta, em palco, o músico Rui Rebelo, num espaço cénico despojado, desenhado pelo ator e encenador e por Marta Carreiras, que também assina o figurino. A tradução da peça, que vai estar em cena no Teatro Meridional de quarta-feira a domingo, com sessões às 21h00, é de Carlos Correia Monteiro de Oliveira.