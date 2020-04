“A associação de Óbidos à Câmara de Comércio é um passo natural”, considerou o presidente da autarquia, Humberto Marques, citado no comunicado em que defende que esta e “futuras parcerias neste âmbito contribuirão para estreitar relações entre os países de língua portuguesa”.

Em Óbidos, os escritores lusófonos “encontrarão casa e palco para a sua difusão”, acrescentou.

Após o estabelecimento da parceria, a autarquia iniciou o procedimento formal de elaboração de um regulamento para o prémio, que terá de ser aprovado em reuniões da Câmara e da Assembleia Municipal, antes de ser publicado em Diário da República.

A previsão da autarquia é que em 2021 seja atribuído o prémio ao vencedor da primeira edição.

Óbidos foi em dezembro de 2015 classificada como Vila Literária, pela organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), passando a fazer parte da rede mundial de Cidades Criativas.

A candidatura assentou no projeto “Vila Literária”, desenvolvido desde 2011 em parceria com o responsável da livraria Ler Devagar, José Pinho, e que resultou na abertura de mais de uma dezena de livrarias em locais do concelho, como uma antiga adega, um mercado biológico e uma capela.

Na vila realizam-se anualmente dois festivais literários, o Folio e o Latitudes, este último dedicado à literatura de viagens.

A Câmara de Comércio Portugal Moçambique existe desde 1984 e funciona como uma rede de apoio às empresas que operam ou pretendem fazer negócios em Moçambique e em Portugal.