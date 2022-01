"A Ministra da Cultura, Graça Fonseca, lamenta profundamente a morte da artista plástica Maria José Cavaco (1967-2022)", pode ler-se numa nota de pesar divulgada na quinta-feira pelo Ministério da Cultura.

No texto, a governante salientou que a obra de Maria José Cavaco "se constitui de forma clara num triângulo entre o corpo, a casa e o horizonte", e "explorou essencialmente a pintura, muitas vezes em cruzamento com outros meios de expressão".

créditos: Facebook Maria José Cavaco

"Maria José Cavaco realizou ao longo das últimas décadas uma obra segura, reveladora de um imaginário poético, sensível ao cruzamento das artes visuais com a literatura, recorrendo sempre a várias técnicas e materiais, para evocar a história da pintura numa ideia de território, particularmente atenta à especificidade paisagista da insularidade açoriana", assinala ainda Graça Fonseca.

A governante considera que "atempadamente, o Arquipélago – Centro de Artes Contemporâneas realizou no ano de 2021 a primeira grande exposição retrospetiva do seu percurso, 'Lugares de Fratura', onde foi possível descobrir um vasto corpo de trabalhos realizados entre 2000 e a atualidade".

"Para além do seu trabalho artístico, Maria José Cavaco foi também professora do ensino secundário e superior, integrou o Conselho Regional de Cultura dos Açores, desde 2018, e foi consultora para as Artes Visuais do Centro Municipal de Cultura de Ponta Delgada", destaca também Graça Fonseca.

A artista plástica açoriana Maria José Cavaco morreu na quarta-feira, aos 54 anos, deixando um importante legado à pintura nos Açores, com mais de uma dezena de exposições individuais, de acordo com o Governo Regional.

Maria José Cavaco nasceu em Ponta Delgada em 1967, licenciou-se em Pintura pela Universidade de Lisboa em 1990 e concluiu o Doutoramento em Arquitetura dos Territórios Metropolitanos Contemporâneos, no Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE), em 2017.