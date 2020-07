Num comunicado divulgado pelo Ministério da Cultura, Graça Fonseca recorda que Armando Venâncio, “com uma carreira longa e ligada ao teatro independente, foi um dos fundadores do Teatro Estúdio de Lisboa ou do Teatro do Povo, este último com Pedro Pinheiro e Fernanda de Figueiredo, estando também ligado aos primeiros anos do Teatro Maria Matos e tendo colaborado com o Teatro ABC, Casa da Comédia ou na Companhia Rey Colaço-Robles Monteiro”.

“Através das personagens que interpretou, contribuiu para o conhecimento do nosso património literário, ao mesmo tempo que a sua presença na televisão ao longo de décadas o tornou um rosto conhecido e acarinhado pelo público português, que nunca esquecerá o seu talento e profissionalismo”, refere a ministra.