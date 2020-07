As suas bandas desenhadas sobre a História de Portugal, os seus acontecimentos e pessoas, foram para muitos o primeiro contacto com a nossa memória e o nosso património histórico. (...) A banda desenhada de José Garcês é um repositório de Portugal", afirma Graça Fonseca, em comunicado.

José Garcês, com mais de 70 anos de carreira, morreu na quarta-feira, aos 91 anos.

"O traço exato, detalhado e realista deste fantástico autor construiu imagens que ainda hoje associamos aos primeiros momentos em que, através da banda desenhada, começámos a saber a história do nosso país", lê-se na nota de pesar.

O nome de José Garcês está associado sobretudo à criação de BD documental com figuras e acontecimentos da História de Portugal, com um traço realista e detalhado, feito integralmente à mão, com tinta-da-china e aguarela.