A exposição, que usa um verso de Al Berto como título, tem por base obras de uma coleção privada de Coimbra, figurando no CACC peças de Helena Almeida, Jake Wood-Evans, Jorge Molder, Julião Sarmento, Marcus Oehlen, Noé Sendas ou Rui Chafes, entre outros.

Depois de um primeiro ciclo em que o CACC mostrou as peças da coleção do Estado e da Câmara de Coimbra, a nova exposição surge integrada num novo ciclo (que já contou com outras duas exposições), em que se pretende colocar em relação as coleções públicas com coleções privadas da cidade e da região, disse à agência Lusa o curador do Centro de Arte Contemporânea de Coimbra, José Maçãs de Carvalho.

“Entre 85% a 90% das obras que estarão nessa exposição são de um colecionador privado [que quis manter o anonimato]”, frisou, apontando para a relevância dessa mesma coleção, que tanto tem obras de artistas consagrados como de jovens artistas nacionais e internacionais.

Segundo Maçãs de Carvalho, foram as obras de Helena Almeida presentes nessa coleção privada que deram o mote para a exposição “Que te seja leve o peso das estrelas”.

A ideia do ateliê enquanto casa levou o curador a ir à procura de peças que “apontam nesse sentido, do que parece que ainda é processo, do que parece não estar finalizado do ponto de vista narrativo”.

De acordo com o curador, de momento o CACC tem feito um trabalho de identificação de colecionadores privados na região, por forma a dar outra visibilidade quer às obras quer à sua própria função no mundo da arte, por serem “quem aciona a criação artística e o mercado de arte”.

A nova exposição do CACC é inaugurada na sexta-feira, pelas 18:30, com a presença do ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, do presidente da Câmara Municipal de Coimbra, José Manuel Silva, e de José Maçãs de Carvalho.

A exposição pode ser vista até 22 de janeiro de 2023, de terça a sexta-feira (das 10h00 às 18h00) e ao sábado e ao domingo (das 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00)