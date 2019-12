Olivia Newton-John, de 71 anos, foi nomeada Dama Comandante Honorária da Ordem do Império Britânico pelo seu envolvimento na luta contra o cancro e contribuição para as artes.

Natural de Cambridge, Inglaterra, a atriz emigrou com a família para a Austrália quando era criança. Anos mais tarde, tornou-se uma estrela ao protagonizar, ao lado de John Travolta, o filme "Brilhantina", em 1978.

Em 2018, a artista revelou que teve cancro pela terceira vez, depois de um diagnóstico de cancro da mama em 1992 e um tumor no ombro em 2013. Depois do primeiro diagnóstico, passou a trabalhar com associações que combatem essa doença.