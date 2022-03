"É uma loucura. A minha vida mudou tão drasticamente desde que lancei a minha primeira canção, 'drivers license'. Tenho tido tantas oportunidades, e estou tão agradecida por tantas pessoas quererem ouvir o que tenho para dizer e estou mesmo a viver um sonho", começa por confessar Olivia Rodrigo em conversa com o SAPO Mag e com vários meios de comunicação internacionais durante a apresentação de "Olivia Rodrigo: driving home 2 u (a SOUR film)", que se estreia esta sexta-feira, dia 25 de março, no Disney+.

Em pouco mais de um ano, a cantora de 19 anos tornou-se numa das maiores estrelas da música mundial. A ascensão foi rápida e a começou a 8 de janeiro de 2021, quando a estrela da Disney revelou o seu primeiro single, "drivers license". A canção tornou-se viral no TikTok, chegou aos tops mundiais dos serviços de streaming e garantiu à artista o primeiro recorde da sua carreira: no dia 23 de janeiro, Olivia Rodrigo tornou-se na artista solo mais jovem a chegar ao primeiro lugar do Billboard Hot 100.

Single a single, a popularidade de Olivia Rodrigo foi crescendo e o sucesso foi carimbado com o lançamento de "SOUR", a 21 de maio de 2021. Com letras pessoas, o álbum conquistou os fãs e foi aplaudido pela crítica, tornando-se no lançamento mais popular de uma artista feminina no Spotify.

"Acho que escrever canções é um processo muito íntimo, de pôr tudo cá para fora de uma forma tão vulnerável. E quando as canções são lançadas, acho que passam a ser do mundo, já não são minhas", frisa a cantora em conversa com os jornalistas, destacando que está a viver um sonho.

Nos meses seguintes, atuou em várias cerimónias, conquistou sete nomeações nos Grammys, visitou Joe Biden na Casa Branca e anunciou a sua primeira digressão mundial, que vai passar por 41 cidades este ano."Não podia estar mais agradecida. Mas, no final do dia, também, sou a mesma pessoa, a fazer as mesmas coisas na minha vida quotidiana. Por isso, muita coisa mudou no exterior, mas penso que estou a fazer as mesmas coisas que sempre fiz", sublinha Olivia Rodrigo.

Antes da digressão, e parar agradecer aos fãs todo o apoio, Olivia Rodrigo juntou-se ao Disney+ para um filme especial, que se estreia esta sexta-feira. "Olivia Rodrigo: driving home 2 u (a SOUR film)" acompanha a road trip da cantora entre Salt Lake City e Los Angeles, cidade onde começou a criar o seu álbum de estreia, "SOUR".

"Estou entusiasmada por mostrar às pessoas as partes mais íntimas da escrita de uma canção no filme. E, por isso, acho que tocar ao vivo tendo isso em mente, tendo visto as canções ganhar toda uma nova vida com outras pessoas e depois voltar para elas de um lugar de as ter escrito era muito especial", confessa Olivia Rodrigo em conversa com o SAPO Mag e com vários meios de comunicação internacionais.

Para a cantora de 19 anos, é uma oportunidade única poder mostrar um pouco dos bastidores das gravações de "SOUR". "A minha parte favorita do processo é ver as minhas imagens da GoPro e do meu produtor Dan durante as gravação em estúdio de ‘SOUR'. Há um ponto em que estamos a escrever a canção 'Brutal', que é uma das minhas canções favoritas do disco. E é tão fixe ver uma canção desde a sua fase inicial e saber que é o que é hoje. Portanto, essa foi uma parte muito fixe do filme que eu gosto de recordar", destaca.

No filme do Dinsey+, durante a viagem, a cantora interpreta canção do seu álbum de estreia. "É muito divertido para mim reimaginar as canções que já estão cá fora há quase um ano. E queria mesmo fazer este filme para os meus fãs, especialmente para os meus fãs que talvez não possam ir a um dos meus concertos. E pensei, que melhor forma do que apresentar estas canções de uma forma nova e refrescante, que é quase como um concerto", explica Olivia Rodrigo.