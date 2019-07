"Estamos a falar de mais uma parceria nascida em Idanha-a-Nova, no âmbito da Rede de Cidades Criativas da UNESCO. A Open Orquestra terá a honra de encerrar a Feira Raiana, no dia 21 de julho [domingo], com um concerto inédito que vai colocar músicos das várias nacionalidades a tocar clássicos do rock português", explicou à agência Lusa o presidente da Câmara de Idanha-a-Nova, Armindo Jacinto.

Este novo projeto musical, que fica sediado em Idanha-a-Nova, distrito de Castelo Branco, é composto por 40 músicos provenientes de Portugal, Itália, Grécia e Bulgária, tendo ainda músicos de Espanha como convidados.

Apoiado pelo programa Erasmus+ e pelo município local, distingue-se por apresentar um conceito focado na aprendizagem e na partilha, não só musical, mas também cultural, entre os músicos participantes e a comunidade envolvente.

A estrutura foi criada sob a direção da Filarmónica Idanhense e o primeiro estágio está a decorrer em Idanha-a-Nova, até segunda-feira, sendo que no futuro a Open Orquestra irá também passar pelos outros três países de onde são oriundos os participantes.

Durante este período, os 40 músicos, cinco professores e mais de 30 jovens de Portugal, Itália, Grécia e Bulgária, estão a desenvolver atividades em proximidade com a comunidade idanhense e junto dos ATL (atividades de tempos livres) promovidos pelo município local, através da organização de ‘workshops' que promovem o desenvolvimento criativo das crianças e jovens.