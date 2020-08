Além do jardim do museu, este festival, que visa cruzar tradição e vanguarda, segundo a organização, vai decorrer nas Carpintarias de São Lázaro, com direção geral e artística de Catarina Molder e produção da Ópera do Castelo.

O festival apresenta uma programação variada e abrangente que vai dos clássicos à ópera de vanguarda, para agradar a todos os públicos, explicou à agência Lusa Catarina Molder.

Além de "Tosca", que é hoje apresentada, a programação do certame conta com a Maratona Ópera XXI, um concurso de ópera contemporânea, uma ‘rave' operática, com distanciamento social, que mistura o mundo da pop e da ópera, e "Cine-Ópera", com versões cinematográficas de grandes óperas.